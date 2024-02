Science 37 Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Science-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,82 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,7 USD) um -2,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,32 USD, was einer Abweichung von +7,14 Prozent entspricht und die Aktie damit als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Science diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung bei den Anlegern führte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Science-Aktie in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Science ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Science beträgt 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und damit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Science-Aktie daher mit einem "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.