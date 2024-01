Science 37 Holdings Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Science wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Science-Aktie ergibt einen Wert von 30,86 für den RSI7 und 44,88 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 5,91 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,92 USD, was einen Unterschied von +0,17 Prozent darstellt. Zusätzlich liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Science-Aktie als "Gut" führt.