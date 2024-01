Scibase AB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Scibase überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Scibase diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Scibase, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Scibase liegt bei 35,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der Wert bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Scibase daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Scibase von 0,834 SEK -31,07 Prozent von der GD200 (1,21 SEK) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,87 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Scibase-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.