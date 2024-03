Scibase AB Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Sentiment und Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe zur Beurteilung der Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet. Eine Analyse der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Im Fall von Scibase zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Scibase veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Scibase ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung für den RSI7, während der 25-Tage-RSI auf eine überkaufte Situation hindeutet, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Scibase auf sozialen Plattformen wurde als neutral eingestuft, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Scibase weit unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage deutet auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.