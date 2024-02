Scibase AB Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Scibase stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,02 SEK für den Schlusskurs der Scibase-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,4 SEK, was einem Unterschied von -60,78 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scibase-Aktie liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überkaufte Situation hin und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend negative Einschätzung der Scibase-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse und im Bereich des Relative Strength Index.