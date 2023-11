Scibase AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Die technische Analyse der Scibase-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,29 SEK liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,878 SEK gehandelt wird, was einem Abstand von -31,94 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,97 SEK, was einer Differenz von -9,48 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die Aktie von Scibase wird daher von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Scibase liegt bei 52,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,81 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Scibase mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Scibase ebenfalls die Note "Neutral" vergeben.