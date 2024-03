SciSparc Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Scisparc-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,35 USD, während der Aktienkurs bei 3,38 USD um -54,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,06 USD weist auf eine Abweichung von -16,75 Prozent hin, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine negative Bewertung der Scisparc-Aktie. Trotz einiger positiver Themen in den vergangenen Tagen, wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation der Aktie hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Jedoch zeigt die Analyse der RSIs auf längere Sicht eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index eine gemischte Bewertung der Scisparc-Aktie, wobei die letzten Wochen eine positive Veränderung im Stimmungsbild zeigen.