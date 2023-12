SciSparc Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Scisparc-Aktie erhält neutrale Bewertung inmitten negativer Anlegerstimmung und schlechter technischer Analyse

Die Scisparc-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen dominierte die negative Kommunikation, wobei nur an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg an positiver Kommunikation, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der Aktienkurs liegt mit 4,74 USD deutlich unter der 200-Tage-Linie von 10 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage und dem Relative Strength Index (RSI) schneidet die Scisparc-Aktie schlecht ab.

Der RSI der letzten 7 Tage zeigt mit einem Wert von 96 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen zeigt eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenrendite, Anlegerstimmung und technischen Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für die Scisparc-Aktie. Dies spiegelt die derzeitige negative Entwicklung und unsichere Zukunftsaussichten wider.