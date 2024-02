SciSparc Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen zu Aktien verstärken oder umdrehen. Bei Scisparc wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen der letzten Tage, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite für Scisparc beträgt derzeit 0 Prozent, was als neutral bewertet wird. Die Dividendenpolitik erhält daher eine neutrale Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Scisparc-Aktie eine schlechte Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Werte und führen zu einem insgesamt schlechten Rating in der einfachen Charttechnik. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,79 USD, ein Unterschied von -52,33 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich für Scisparc eine negative Stimmung und eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch die einfache Charttechnik.