SciSparc Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Scisparc-Aktie zeigt der RSI derzeit einen überkauften Wert von 70,15, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Scisparc beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Scisparc einen Wert von 9,9 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 4,88 USD beträgt -50,71 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Wert von 5,9 USD eine negative Differenz von -17,29 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung der technischen Analyse als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Scisparc zeigt eine starke Veränderung mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".