SciDev Aktie: Wohin geht die Reise?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Scidev eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Scidev daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Scidev im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (6,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 6,84 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Scidev liegt bei 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral" für Scidev.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennbar sind. Die Stimmung in Bezug auf Scidev hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Scidev erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.