SciDev Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scidev einen Wert von 32 auf, was bedeutet, dass die Börse 32,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Scidev zahlt. Dieser Wert liegt um 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der derzeit bei 48 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen über Scidev eher neutral diskutiert wurde. An einem Tag war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt neutral eingestellt, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Scidev liegt derzeit bei 0 Prozent, was 6,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent in der Branche "Chemikalien" liegt. Demzufolge wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird dieser in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Scidev liegt der RSI7 derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60 und zeigt, dass Scidev auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Scidev-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.