SciDev Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Scidev keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Scidev besonders negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot stand und positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei Scidev eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche erwarten, was zu einem geringeren Ertrag von 6,37 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scidev liegt bei einem Wert von 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,73 als unterbewertet betrachtet werden kann. Aus fundamentalen Kriterien erhält Scidev daher eine "Gut"-Bewertung.