SciClone Pharmaceuticals Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sciclone ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" gilt. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Sciclone-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +28,92 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abweichungsprozent von +19,24 über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Sciclone-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.