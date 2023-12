SciClone Pharmaceuticals Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der Sciclone-RSI bei 55,28, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 41,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Sciclone wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sciclone wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte in diesem Zeitraum eine eindeutig negative Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen das Interesse der Anleger.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Sciclone bei 13,4 HKD, was einer Distanz von +13,27 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +24,42 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.