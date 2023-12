SciClone Pharmaceuticals Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Sciclone wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 73,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sciclone-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Sciclone weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sciclone für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Sciclone aktuell 10,81 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,72 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,98 HKD, was einer Distanz von +14,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Sciclone daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an einem Tag in die negative Richtung zeigte. Auch die Gespräche der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sciclone. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Sciclone hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Wertung für Sciclone.