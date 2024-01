SciClone Pharmaceuticals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Sciclone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,82 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,92 HKD weicht somit um +28,65 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,07 HKD) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +15,33 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität über Sciclone mittelmäßig ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering und führt zu einer Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen der Diskussionen in den letzten Tagen vor allem neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sciclone-Aktie liegt bei 61,11, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.