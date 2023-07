Schwerste Unwetterwarnstufe in Bodensee-Region - viele Einsätze

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Das schwere Unwetter in Süddeutschland hat die Bodensee-Region erreicht. Ein Polizeisprecher in Ravensburg sagte am Dienstagabend, die Einsatzlage sei aktuell nicht überschaubar, weil ständig Notrufe eingingen. Verletzte seien bisher nicht gemeldet worden. Es seien viele Dächer abgedeckt worden und Bäume umgeknickt. Vor allem in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis sei ein sehr schweres Gewitter aktiv. Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes war in der Region gegen 23 Uhr ein Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gemeldet worden./sto/DP/he