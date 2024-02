Schweppes Pomegranate: Für innovative Drinks mit Granatapfelgeschmack

Kreuztal (ots) -Schweppes setzt 2024 wieder ein aufregendes geschmackliches Statement: Ab 12. Februar erweitert Schweppes Pomegranate die fruchtige Aperitif-Range der Marke und liefert den ersten Filler mit Granatapfelgeschmack auf dem deutschen Markt.Schweppes Pomegranate: Die Granatapfel-Neuheit unter den BittergetränkenDas neue Schweppes Pomegranate setzt den Geschmack des Granatapfels jetzt als prickelnden Filler in Szene: Intensive Fruchtaromen werden von kraftvollen Schwarztee-Noten begleitet und mit dem würzigen Geschmack des Kardamoms verfeinert. Mit seiner dezenten Süße und feinen Kohlensäure ist die Neuheit angenehm erfrischend und strahlt in verführerisch dunkelroter Farbe."Mit Schweppes Pomegranate bringen wir eine neue starke Sorte, die insbesondere die Aperitif-Kompetenz von Schweppes weiter unter Beweis stellt. Innovativer Geschmack und das ikonische Schweppes-Prickeln treffen hier auf einen markanten Produktauftritt, der Lust auf den Genuss macht", sagt Alexandra Limberg, Leiterin Marketing Schweppes Deutschland und Österreich. "Im Vergleich zu unseren beliebten bestehenden Schweppes Sorten Original Wild Berry und White Peach präsentiert sich Schweppes Pomegranate herber und weniger süß im Geschmack. Damit spricht die neue Sorte eine breite Zielgruppe an, die nach Abwechslung sucht und gerne neue Drinks probiert."Sowohl pur als auch im Mix passt Schweppes Pomegranate perfekt zu unterschiedlichen Anlässen: Gut gekühlt oder auf Eis ist das Neuprodukt ein spritzig-vollmundiger Genuss, der auch solo überzeugt. Gleichzeitig eröffnet der Newcomer vielfältige Möglichkeiten für kreative Drinks, die im Mix einfach zuhause kreiert oder in der Bar serviert werden können - von Aperitifs über Longdrinks hin zu ausgefallenen Cocktail-Variationen, mit und ohne Alkohol.Eine besondere Empfehlung ist dabei die Kombination aus fruchtig-prickelndem Schweppes Pomegranate und süß-herbem Martini Bianco: Als "Martini Pomegranate" bildet der Mix den Signature Drink zum Schweppes Neuprodukt. Dieser neue Schweppes-Genuss gelingt übrigens auch alkoholfrei mit Martini Floreale.Schweppes Pomegranate kommt ab dem 12. Februar in der 1,25 l PET-Flasche und 1 l Mehrwegflasche in den Handel sowie in der ikonischen 0,2 l Glasflasche für die Gastronomie. Begleitet wird der Launch von einer umfangreichen kommunikativen Aktivierung, die sowohl Bewegtbildkampagnen, digitale Präsenz, Maßnahmen am Point-of-Sale und in der Gastronomie sowie Samplings umfasst.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuell