Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re liegt derzeit bei 18,55, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 17 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Swiss Re um 16,61 Prozent über dem Durchschnitt (7,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 7,09 Prozent, was bedeutet, dass Swiss Re aktuell um 16,57 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Swiss Re. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde weniger über Swiss Re diskutiert als üblich, und es gibt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Swiss Re besonders positive Diskussionen geführt. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen das Gegenteil der Fall war. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Swiss Re insgesamt eine "Gut"-Bewertung.