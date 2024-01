Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Swiss Re eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobebei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Swiss Re-Aktie auf Basis des 50- und 200-Tage-Durchschnitts in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 92,44 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 94,56 CHF liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 98,7 CHF, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält Swiss Re auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Swiss Re zu einer "Schlecht"-Einschätzung führen. Die Diskussionsintensität ist deutlich zurückgegangen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daher ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re bei 18,45, was über dem Branchendurchschnitt von 17,25 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend neutrale bis negative Einschätzung für Swiss Re, sowohl auf der Basis von Anlegerstimmung, technischer Analyse, Sentiment und Buzz, als auch auf fundamentalen Kriterien.