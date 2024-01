Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Swiss Re-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Zunächst betrachten wir die technische Analyse, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 92,66 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 96,98 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei einem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (98,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-1,64 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Swiss Re-Aktie mit 10,73 Prozent mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 10,89 Prozent kommt, liegt die Swiss Re-Aktie 0,16 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Swiss Re für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche (KGV von 16,74) als überbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.