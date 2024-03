Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swiss Re-Aktie liegt aktuell bei 5 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 32,61, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Swiss Re.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Swiss Re bei 111,8 CHF liegt, was einer Entfernung von +17,4 Prozent vom GD200 (95,23 CHF) entspricht, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 101,71 CHF ein positives Signal auf, da der Abstand +9,92 Prozent beträgt. Somit wird auch der Kurs der Swiss Re-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es in den letzten Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Swiss Re. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.