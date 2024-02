Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Aktie von Swiss Re wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 18,7 liegt sie insgesamt 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, welcher bei 15,96 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Swiss Re im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,73 Prozent erzielt, was 5,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Versicherungsbranche beträgt 7,24 Prozent, und hier liegt Swiss Re aktuell 3,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Swiss Re-Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Schlusskurs um 6,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings zeigt sich beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine geringere Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.