Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Swiss Re-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 8,84, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 54,18 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,74 liegt die Aktie damit über dem Durchschnitt um ca. 12 Prozent. Dies führt zu einer Überbewertung und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Swiss Re war überwiegend negativ, wie von unseren Analysten gemessen wurde. Ebenso wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Swiss Re aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung hinsichtlich Swiss Re als "Neutral" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Swiss Re mit 10,73 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von 10,89 Prozent liegt Swiss Re mit 0,16 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.