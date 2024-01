Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Anlegerstimmung gegenüber Swiss Re war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Swiss Re daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Trotz der negativen Stimmung haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung wies. Die Häufung von Kaufsignalen führte zu einer "Gut" Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Re eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent auf, was 1,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Versicherung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4%. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, ergibt für die Swiss Re-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 40, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (66,75) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt starke negative Entwicklungen in Bezug auf Swiss Re. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Stimmung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Auch hier erhält Swiss Re eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.