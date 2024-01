Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re liegt aktuell bei 18,41, was 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien einschätzen. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Swiss Re durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Swiss Re mit einer Ausschüttung von 6,02 % über dem Branchendurchschnitt (Versicherung) von 4,14 %. Diese Differenz von 1,89 Prozentpunkten führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" hinsichtlich der Dividende.