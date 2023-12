Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung rund um Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Bewertungen von Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Swiss Re eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Swiss Re derzeit mit 18,45 um 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 17. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "schlechten" Bewertung.

Technisch gesehen beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Swiss Re auf 92,42 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 95,7 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,55 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 98,91 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,25 Prozent ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtnote "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swiss Re derzeit mit einem Wert von 81,97 überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich hingegen ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "schlecht".