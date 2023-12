Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Swiss Re verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,94 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 12,25 Prozent, was bedeutet, dass Swiss Re im Branchenvergleich eine Überrendite von +8,69 Prozent erzielte. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,78 Prozent, und Swiss Re übertraf diesen Durchschnittswert um 13,16 Prozent. Aufgrund dieser Überrendite in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Swiss Re als überbewertet angesehen, da das KGV von 18,45 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der bei 17,2 liegt. Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende wird Swiss Re mit einer Dividendenrendite von 6,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,1 % positiv bewertet, da die Differenz bei 2 Prozentpunkten liegt. Daher wird das Unternehmen derzeit mit einem "Gut" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so lässt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen auf ein "Schlecht"-Rating schließen. Zudem wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Swiss Re in dieser Kategorie daher auch ein "Schlecht"-Rating.