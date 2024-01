Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Aktie von Swiss Re wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Aus fundamentaler Sicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Unterbewertung an, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs um +3,75 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Einschätzung. Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie von Swiss Re im letzten Jahr 0,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor und 3,1 Prozent unter dem Durchschnitt in der Versicherungsbranche, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Swiss Re in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.