Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Swiss Re liegt bei 34,43 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,66 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re eine Rendite von 6,1 Prozent, was 1,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Versicherungsbranche beträgt 4 Prozent, wodurch die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 92,51 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 100,45 CHF liegt, was einem Unterschied von +8,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 98,9 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Swiss Re-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Swiss Re im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,94 Prozent erzielt, was 13,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 9,15 Prozent, wobei die Swiss Re aktuell 11,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.