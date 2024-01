Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Swiss Re zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 liegt bei 92,59 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs (96,86 CHF) um +4,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 98,65 CHF, was einer Abweichung von -1,81 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Swiss Re-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,92) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine Einstufung als "Neutral" für Swiss Re.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Sentiment und Buzz-Analyse.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Dividende der Swiss Re mit 6,02 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,14 %) höher ist. Die Differenz von 1,89 Prozentpunkten führt daher zu einer Bewertung als "Gut".

Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass die Swiss Re derzeit hauptsächlich als "Neutral" eingestuft wird, mit einer positiven Bewertung in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt.