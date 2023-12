Schweizerische Nationalbank Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Schweizerischen Nationalbank liegt aktuell bei 0,04, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Finanzdienstleistungen) von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Schweizerischen Nationalbank unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Schweizerischen Nationalbank-Aktie bei 4488,3 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 4220 CHF, was einem Unterschied von -5,98 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig analysiert, bei dem der letzte Schlusskurs (4275,6 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-1,3 Prozent). Diese Analyse führt zu einem "Neutral"-Rating für die Schweizerische Nationalbank.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich der Schweizerischen Nationalbank ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Schweizerische Nationalbank mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,63 %) niedriger. Die Differenz von 5,63 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" für die Schweizerische Nationalbank-Aktie, was ein differenziertes Bild der aktuellen Situation bietet.