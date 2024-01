Schweizerische Nationalbank Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Schweizerische Nationalbank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4473,6 CHF, während der Aktienkurs bei 4300 CHF liegt, was einer Abweichung von -3,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4244,2 CHF zeigt eine Abweichung von +1,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Schweizerische Nationalbank ein aktuelles KGV von 0,04 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,8 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen und wird als unterbewertet angesehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf die Schweizerische Nationalbank führt zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt die Schweizerische Nationalbank mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividenden-Ausschüttung im Vergleich zur Branche der Diversifizierten Finanzdienstleistungen.