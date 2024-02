Schweizerische Nationalbank Aktie: Immer langsam!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Schweizerische Nationalbank auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um die Schweizerische Nationalbank diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Schweizerische Nationalbank weist mit einem Wert von 0,04 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 28,65. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Aus technischer Sicht zeigt sich, dass der Schlusskurs der Schweizerischen Nationalbank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 4425,9 CHF lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3980 CHF, was einem Unterschied von -10,07 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4162,8 CHF, was einem Unterschied von -4,39 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Schweizerische Nationalbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,99 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 4,34 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,33 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,59 Prozent, wobei die Schweizerische Nationalbank 19,57 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.