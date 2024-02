Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Swiss Life hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,07 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Swiss Life jedoch eine Rendite von 29,17 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, schneidet die Swiss Life mit 21,97 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Life-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (45) als auch der 25-Tage-RSI (35,38) bestätigen diese Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Swiss Life derzeit +4,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +10,45 Prozent als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Swiss Life-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Performance im Vergleich zur Branche und technische Analyse.