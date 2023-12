Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

Die Schweizer Lebensversicherung, Swiss Life, hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine starke Performance gezeigt. Mit einer Dividendenrendite von 5,21 % liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Swiss Life eine starke Rendite von 27,4 % erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche erreichte eine mittlere Rendite von 12,25 % in den letzten 12 Monaten, wobei Swiss Life mit 15,16 % erneut deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Swiss Life momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Abschließend betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life aktuell bei 12,1, was 30 % unter dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.