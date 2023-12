Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sinopharm Group":

Der Aktienkurs von Swiss Life hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 12,24 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,16 Prozent für Swiss Life bedeutet. Auch im Finanzsektor liegt die Rendite von Swiss Life mit 19,7 Prozent über dem Durchschnitt von 7,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life aktuell einen Wert von 12,1 auf, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Einschätzung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Hierbei wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Swiss Life diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer, das an acht Tagen auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufzeichnete. Insgesamt waren die Anleger an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, zeigen sich auch positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Abschließend betrachtet misst die Dividendenrendite das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Swiss Life bezogen auf das Kursniveau 5,21 Prozent. Dies liegt mit 1,33 Prozent über dem Mittelwert (3,88) für diese Aktie, weshalb Swiss Life von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik erhält.

