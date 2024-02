Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Swiss Life weist einen Wert von 9,38 auf und signalisiert somit eine überverkaufte Situation. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Swiss Life in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie der Swiss Life ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,25 auf, was 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 18,67. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Dividende liegt die Swiss Life mit einer Ausschüttung von 4,7 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (5,84 %) um 1,14 Prozentpunkte niedriger. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich für den Aktienkurs erzielte die Swiss Life in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 6,95 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,42 Prozent im Branchenvergleich für Swiss Life. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,53 Prozent hatte, lag die Swiss Life 15,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.