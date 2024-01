Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,71 für Versicherungen liegt und somit etwa 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Swiss Life ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41 Punkte) weisen darauf hin, dass Swiss Life als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Swiss Life-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.