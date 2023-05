Schweizer Züge fahren bei deutschem Bahnstreik nur bis Grenze

BASEL (dpa-AFX) - Während des zweitägigen Warnstreiks in Deutschland verkehren die Züge der Schweizerischen Bundesbahnen nur bis zur Grenze. Von Sonntagabend bis Dienstagnacht kehrten die sonst grenzüberschreitenden Züge dort um, teilten die SBB am Freitag mit. Dies sei bei Streikmaßnahmen in Deutschland üblich. Nachtzüge, die von der österreichischen ÖBB gestellt werden und über Zürich und Basel unter anderem nach Berlin verkehren, fallen aus.

Bahnreisen in die Schweiz sind damit praktisch unmöglich, denn die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr mit ICE- und IC-Zügen während des Ausstands von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 24.00 Uhr, ganz ein. Auch im Regionalverkehr werden größtenteils keine Züge fahren./oe/DP/ngu