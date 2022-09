Schweizer Franken sinkt trotz SNB-Zinserhöhung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Franken hat am Donnerstag im europäischen Handel gegenüber den wichtigsten Währungen nachgegeben, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte angehoben hat. Die Zentralbank hob den Leitzins der SNB um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent an. Dies war die zweite Zinserhöhung in Folge. 'Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Erhöhungen des… Hier weiterlesen