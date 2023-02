Schweizer Fintech Klarpay AG erreicht Gewinnzone im ersten Jahr der Geschäftstätigkeit

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Klarpay AG (https://www.klarpay.com/), ein zukunftsweisendes Schweizer Finanzinstitut, gibt mit Stolz bekannt, bereits im ersten Betriebsjahr in die Gewinnzone gelangt zu sein. Die Rentabilität des Unternehmens und das Interesse von Risikokapitalgebern sind ein Zeugnis der harten Arbeit und des Engagements des Teams. Klarpay ist gut aufgestellt, um sein Wachstum und seinen Erfolg auch in Zukunft fortzusetzen.Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen in der Fintech-Branche und auf den internationalen Märkten hat Klarpay eine solide Grundlage geschaffen und sein Geschäftsmodell erfolgreich umgesetzt. Klarpay verzeichnete das ganze Jahr über ein stetiges Wachstum, das auf die starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zurückzuführen ist. Sechs Monate nach dem Start im August 2022 erreichte Klarpay die monatliche Rentabilität und hielt diese bis zum Jahresende aufrecht. Am Ende des Jahres hatte das Unternehmen mehr als 120 Firmenkunden und erzielte einen substantiellenJahresgewinn.„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben", betont Martynas Bieliauskas, CEO und Mitbegründer von Klarpay. „Unser Fokus auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell unterscheidet uns von vielen Mitbewerbern in der Fintech-Branche, die vor allem in der Anfangsphase des Lebenszyklus eines Unternehmens Schwierigkeiten haben, Rentabilität zu erzielen. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr auf diesem Erfolg aufzubauen."Im Jahr 2023 wird sich Klarpay auf die Fortführung ihres organischen Betriebsmodells und die Aufrechterhaltung der Effizienz ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. Diese haben sich als Haupttreiber des Erfolgs erwiesen. Das Unternehmen verfügt über ein elegant konzipiertes Produkt, das auf einer firmeneigenen Software basiert, die eine Marktlücke füllt. Klarpay ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen ihrer Kunden und Partner gerecht werden. Das zeigt sich auch in der kürzlich angekündigten Ausweitung des internationalen Zahlungsverkehrsangebots mit der Einführung von 13 neuen Fremdwährungskonten. Die Produkt-Roadmap von Klarpay für 2023 und darüber hinaus zielt darauf ab, die Nachfrage und das Wachstum aufrechtzuerhalten, um die angestrebten Ziele zu erreichen.Informationen zur Klarpay AG.Die Klarpay AG (https://www.klarpay.com/) ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das sich ausschließlich auf E-Commerce, digitale Unternehmer und Social-Media-Influencer konzentriert, möchte Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die Klarpay AG wurde 2019 gegründet und ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligtes und reguliertes Einlagenkreditinstitut gemäß Artikel 1b des Schweizerischen Bankengesetzes.marketing@klarpay.comwww.klarpay.comMedienkontakt:marketing@klarpay.com+ 41 41 552 0093www.klarpay.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1853303/Klarpay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/schweizer-fintech-klarpay-ag-erreicht-gewinnzone-im-ersten-jahr-der-geschaftstatigkeit-301745285.htmlOriginal-Content von: Klarpay AG, übermittelt durch news aktuell