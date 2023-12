Schweizer Electronic-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten beiden Wochen wurde Schweizer Electronic von den vorwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Wer aktuell in die Aktie von Schweizer Electronic investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,17 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Schweizer Electronic bei 1,19 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (55,2) ist dies eine 98-prozentige Unterbewertung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Schweizer Electronic-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,65 EUR weicht um -0,45 Prozent vom aktuellen Kurs (6,62 EUR) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6,87 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (-3,64 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Schweizer Electronic damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.