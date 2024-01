Schweizer Electronic Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Derzeit zahlt Schweizer Electronic niedrigere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt von Elektronischen Geräten und Komponenten. Der Unterschied beträgt 3,11 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Schweizer Electronic eine Rendite von 21,79 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,39 Prozent. Auch hier liegt Schweizer Electronic mit 23,18 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 6,65 EUR für den Schlusskurs der Schweizer Electronic-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,62 EUR (-0,45 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (6,87 EUR) weist einen ähnlichen Trend auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Schweizer Electronic somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 54,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Schweizer Electronic-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Schweizer Electronic somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.