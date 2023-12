Schweizer Electronic Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schweizer Electronic beträgt derzeit 1,19, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit unterbewertet erscheinen lässt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Schweizer Electronic eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -4,46 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Schweizer Electronic mit 26,25 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Schweizer Electronic verläuft derzeit bei 6,61 EUR, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 6,76 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +2,27 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,89 EUR angenommen, was einer Differenz von -1,89 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Schweizer Electronic zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,63 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (66,43 Punkte) führen zu einem "Neutral"-Rating für Schweizer Electronic in diesem Punkt unserer Analyse.