Schweizer Electronic Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Betrachten wir beispielsweise den RSI der letzten 7 Tage für die Schweizer Electronic-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Schweizer Electronic-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse ist die Schweizer Electronic-Aktie derzeit 1,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz können wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Für Schweizer Electronic konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Schweizer Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,03 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -9,12 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +68,15 Prozent für Schweizer Electronic bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -1,82 Prozent, wobei Schweizer Electronic um 60,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.