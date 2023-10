Schweiz wählt neues Parlament

BERN (dts Nachrichtenagentur) - In der Schweiz wird heute ein neues Parlament gewählt. Dabei werden die 200 Mandate des Nationalrates sowie 45 der 46 Mitglieder des Ständerates der Schweiz neu bestimmt. National- und Ständerat bilden gemeinsam die Bundesversammlung, die Legislaturperiode dauert vier Jahre bis ins Jahr 2027.

Laut Umfragen könnte die nationalkonservative SVP ihre Spitzenposition um zwei bis drei Punkte auf etwa 28 Prozent ausbauen, die Sozialdemokraten könnten etwas schwächer auf 18 Prozent zulegen, dahinter werden "Mitte" und FDP mit je 14 Prozent gesehen. Als Wahlverlierer stehen derzeit in den Umfragen die beiden grünen Parteien da, die bei knapp unter 10 und bei etwa 7 Prozent gesehen werden. Die SVP hatte ihre Kampagne vor allem mit einer Warnung vor "unkontrollierter Einwanderung" und dem Erreichen der 10-Millionen-Einwohner-Grenze bestritten. Die Bevölkerungsexplosion überfordere die Infrastruktur, zerstöre die Natur und treibe "die Mieten noch mehr in die Höhe", hieß es. Nach dem Zustrom von über 180.000 Menschen in einem einzigen Jahr müsse "jetzt endlich gehandelt werden", so die SVP-Kampagne. Eine erste Hochrechnung des Schweizer Fernsehens wird um 16 Uhr erwartet, mit einem Endergebnis ist zwischen 21 und 23 Uhr zu rechnen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur