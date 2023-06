Schweiz ringt um Neutralität - Selenskyj spricht zum Parlament

BERN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll an diesem Donnerstag per Video vor dem Schweizer Parlament in Bern sprechen. Der Auftritt hat im Vorfeld für hitzige Diskussionen gesorgt. Die stärkste Partei, die rechte SVP, hat vergeblich versucht, den Auftritt zu verhindern. Sie argumentiert, die Ukraine versuche, Einfluss auf die Schweizer Politik zu nehmen.

Hintergrund ist die Neutralitätsdebatte in der Schweiz. Gemeint ist unter anderem, dass die Schweiz als neutrales Land keinem an einem Krieg beteiligten Land Waffen liefert. Deshalb verweigert sie Deutschland und anderen Staaten auch die Weitergabe von vor Jahren in der Schweiz eingekauften Rüstungsgütern an die Ukraine. Sie steht deshalb international in der Kritik. Einige Parteien wollen die Neutralität einschränken, wenn ein Land - wie die Ukraine - angegriffen wurde und die Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen dies als Verstoß gegen das Völkerrecht betrachten./oe/DP/ngu