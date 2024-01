Schweitzer-Mauduit Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Mativ hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche eine Underperformance von -109,71 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Mativ ebenfalls 109,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mativ-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,92 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,93 USD lag, was einem Unterschied von -6,22 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 13,58 USD, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Mativ-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Mativ aktuell bei 2,94 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 8325,56 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Mativ ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,35 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 94 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 82 Prozent und führt zu einer Bewertung als "günstig" auf Grundlage fundamentaler Kriterien.